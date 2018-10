Burger King zachęca do świadomego udziału w wyborach. Czym jest „Blank Whopper”?

Głównymi kandydatami do objęcia fotelu prezydenta Brazylii są prawicowy Jair Bolsonaro oraz lewicowy Fernando Haddad, który startuje w wyborach zamiast przebywającego w więzieniu Luli. Choć kampania wyborcza była od dłuższego czasu prowadzona w mediach, to wielu Brazylijczyków wciąż nie mogło się zdecydować, na kogo oddać swój głos. W sondażach deklarowali jednak, że idą do urn, ale zamierzają tam oddać pustą kartkę lub zakreślić listę tak, by była nieważna. Takich osób w skali kraju jest aż 11 proc. spośród wszystkich uprawnionych do głosowania. W sprawie zainterweniował Burger King. Na przykładzie wymyślonego burgera sieciówka pokazała, jak ważne jest oddanie liczącego się głosu.

Bez dodatków i mięsa

Firma z pomocą agencji DAVID mieszczącej się w Sao Paulo zorganizowała imprezę, która za sprawą spotu została później nagłośniona w mediach. W dniu, gdy stacje brazylijskie transmitowały debatę prezydencką, Burger King pytał obywateli, czy zdecydowali się głosować na któregoś z kandydatów. Jeśli klient przyznawał się, że zamierza oddać pusty głos, otrzymywał „Blank Whoppera”, czyli sztandarową kanapkę sieciówki, ale w nieco okrojonej wersji. Brak mięsa i dodatków miał pokazać, czym są wybory i demokracja bez ważnych głosów wyborców.

– Chcieliśmy pokazać, że oddanie pustego głosu nie jest takie dobre, jak mogłoby się wydawać. Każdy z nas zasługuje na tai kraj, jakiego chce, a decyzja o głosowaniu jest pierwszym krokiem w tym kierunku – powiedział Rafael Donato z agencji DAVID w rozmowie z wersm.com. W komunikacie Burger Kinga dodano z kolei, że sieciówka nie wspiera żadnego z kandydatów.

