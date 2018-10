Wielokrotny gwałciciel i morderca powieszony. To on zabił 7-latkę, o której usłyszał cały świat

Według informacji BBC, Mohammad Imran został powieszony w więzieniu w Kot Lakhpat w mieście Lahore. Egzekucję wykonano w środę 17 października. Był przy niej obecny m.in. ojciec 7-letniej Zainab Ansari, którą zgwałcił i zamordował skazany. Kiedy śledczym udało się ustalić sprawcę zbrodni, Imran przyznał się także do innych morderstw. Ostatecznie mężczyzna został skazany za zabicie ośmiorga dzieci.

– Imran został zabrany tuż przed świtem i powieszony w obecności sędziego i lekarza. Ojciec Zainab, Mohammed Amin Ansari, mógł być świadkiem egzekucji – powiedział dla agencji Associated Press miejscowy funkcjonariusz policji Mohammad Afzal. Śledczy wnioskowali, by wyrok wykonać publicznie, ale nie zgodził się na to Sąd Najwyższy. – Moja córka nie wróci, jednak jestem zadowolony, że mamy sprawiedliwość – przyznał ojciec zamordowanej dziewczynki.

Śmierć 7-letniej Zainab Ansari

Sprawa 7-letniej Zainab Ansari wywołała w styczniu tego roku wielkie oburzenie w Pakistanie. Dziewczynka została zgwałcona i zamordowana, a jej zdjęcie stało się niezwykle popularne w mediach społecznościowych. Pakistańczycy po śmierci dziecka organizowali manifestacje i domagali się natychmiastowego skazania sprawcy.

