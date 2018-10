Wypadek w centrum handlowym. Mężczyzna spadł z piętra na kobietę

Jak podaje BBC, do wypadku doszło w środę po południu w centrum handlowym w londyńskim Stratfordzie. Mężczyzna spadł tam z wysokości jednego piętra. Nie wylądował jednak bezpośrednio na podłodze, a na kobiecie, która w momencie wypadku przychodziła piętro niżej. Obie osoby zostały przewiezione do szpitala. Policja w rozmowie z mediami przekazała, że ich stan nie zagraża życiu. Z kolei właściciele centrum handlowego przekazali w oświadczeniu, że „bezpieczeństwo klientów jest dla nich największym priorytetem, a odpowiednie służby szybko znalazły się na miejscu wypadku” .

Wyleciał razem z barierkami

Chociaż okoliczności zdarzenia nie są znane, to świadkowie przyznali, że mężczyzna wypadł razem z barierkami, które były przeszkolne. Prawdopodobną hipotezą jest to, że opierał się o nie, lub został na nie popchnięty, a zabezpieczenie nie wytrzymało siły uderzenia. – Przechodziłem przez centrum handlowe do stacji, gdy zobaczyłem bariery. Leżały na zewnątrz lokalu z jedzeniem, który jest najbardziej zatłoczonym miejscem – zeznał jeden ze świadków w rozmowie „Essex Live”. Inna z osób dodała, że na czas trwania akcji ratunkowej zamknięto pobliskie sklepy.

Czytaj także:

Tragiczny wypadek w Gdańsku. Ruchomy chodnik poszarpał dłoń dziewczynce