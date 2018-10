Narkotykowy baron zadrwił z policji występując w teledysku. Teraz sam zgłosił się na komisariat

O gangsterze, który korzystał z wolności i ukrywał się przed policją od 2016 r. informował niedawno dziennik „La Vanguardia”. Francisco Tejón jest uważany za przywódcę grupy „Los Castañas”. Do tej pory pozostawał nieuchwytny dla służb, aż w końcu na jego ślad trafiono w serwisie YouTube. Okazało się, że Tejón wystąpił w teledysku artysty Clase A. Nagranie o tytule „Candela” pojawiło się w sieci we wtorek 2 października. Według BBC, gangster chciał w ten sposób zadrwić z organów ścigania, które nie znalazły sposobu, by go złapać.

Z najnowszych doniesień wynika, że Tejón postanowił… sam oddać się w ręce policji. 17 października wszedł na komisariat w La Linea na południu Hiszpanii. Pojawił się tam w towarzystwie swojego prawnika.

Kim jest Francisco „Isco” Tejón?

Francisco Tejón to 39-letni szef znanego kartelu narkotykowego „Los Castañas”. Policja szukała go od 2016 r. Jego młodszy brat, Antonio, został złapany w czerwcu i obecnie czeka na proces w więzieniu w Kordobie. Szacuje się, że rodzeństwo zaangażowane w przestępczość narkotykową zgromadziło fortunę w wysokości około 30 milionów euro.

A jak prezentował się słynny już teledysk, w którym wystąpił narkotykowy baron? Pisaliśmy już o tym na łamach Wprost.pl.

