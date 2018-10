Pracowała w McDonald's i marzyła o karierze modelki. Teraz jest gwiazdą Instagrama

Historię Bru Luccas przedstawił branżowy portal fitnessvolt.com, a w przeszłości obszerny artykuł na temat modelki opublikował prestiżowy „Cosmopolitan”. Luccas ma 23 lata i pochodzi z Sao Paulo w Brazylii. Trzy lata temu przeprowadziła się do amerykańskiego San Diego. Tam zatrudniła się w restauracji McDonald's, gdzie otrzymała stanowisko pomocy kuchennej. Przez długi czas wstawała o 4 nad ranem i szła do McDonald's. Tam pracowała przez 8 godzin. Zamiast wrócić do domu, szła do kolejnej, dorywczej pracy. Zazwyczaj dopiero około godziny 23 miała czas dla siebie. Wtedy jeszcze odbywała trening, ponieważ, jak sama podkreślała, „siłownia to jej życie”.

Je pizzę i się tego nie wstydzi

Ciężka praca i treningi w końcu przyniosły efekt. Luccas nie dość, że osiągnęła imponującą sylwetkę, to stała się rozpoznawalna w branży. Już teraz jest nazywana jedną z „najpiękniejszych modelek fitness na Instagramie”. Jej profil śledzi 987 tys. użytkowników. Brazylijka jest ceniona nie tylko za urodę, ale także za podejście do życia z dystansem. Otwarcie przyznaje, że od czasu do czasu zdarza jej się zjeść kawałek pizzy, a do lodów ma słabość. Podkreśla, że nie jest na restrykcyjnej diecie, chociaż stara się unikać alkoholu.

