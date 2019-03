Pojawiła się wyjątkowa oferta pracy. Milioner szuka asystenta, pensja zwala z nóg

26-letni milioner Matthew Lepre dużo podróżuje po świecie, by rozwijać swoje firmy z branży e-commerce i coachingu. W ubiegłym roku odwiedził miedzy innymi Japonię oraz Dubaj. Biznes stale się rozwija, w związku z czym Lepre szuka asystenta. Opublikowaną ofertę pracy reklamuje jako „najfajniejszą na świecie”. Osoba, która przejdzie proces rekrutacji będzie zarabiała 52 tys. dolarów (prawie 200 tys. złotych). Co ciekawe, jest to wynagrodzenie początkowe, które może wzrosnąć po pewnym czasie w zależności od efektów pracy. Koszty podróży i zakwaterowania w czasie wyjazdów służbowych są pokrywane przez firmę.

Do obowiązków osoby, która zostanie przyjęta na stanowisko asystenta będzie należało miedzy innymi czuwanie nad działaniem firm biznesmena i promowanie ich najnowszych przedsięwzięć. Jesteście ciekawi, jakie wymagania trzeba spełniać? Aplikujący powinien znać mechanizmy mediów społecznościowych. Dodatkowo liczy się dobra organizacja pracy, dbałość o szczegóły. Trzeba także posiadać… ważny paszport. Jednym z najważniejszych wymagań jest jednak gotowość do ciężkiej pracy. Zdecydowani, żeby aplikować?

Czytaj także:

Pies utknął w króliczej norze, nie było go pięć dni. „Mam nadzieję, że czegoś się nauczył”