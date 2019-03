Pompeo: Zgadzam się, że Bóg mógł powołać Trumpa, aby ochronić Izrael

Podczas wizyty w Izraelu amerykański Sekretarz Stanu Mike Pompeo udzielił wywiadu telewizji CBN (Christian Broadcasting Network). Polityk mówił m.in. o historycznej decyzji przywódcy USA. Donald Trump ogłosił bowiem, że po 52 latach Stany Zjednoczone są gotowe na to, by uznać suwerenność Izraela na Wzgórzach Golan. Spór o te tereny toczy się od 1967 roku pomiędzy Syrią, Izraelem i Libanem. Choć w 1981 roku izraelski parlament uchwalił ustawę, w myśl której tereny te zostały przyłączone do Izraela, Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznawały tego aktu prawnego za oficjalnie obowiązujący.

Mike Pompeo mówił również o polityce Iranu na Bliskim Wschodzie. Zapytany przez dziennikarza, czy wierzy w to, że Donald Trump w swoich działaniach jest niczym biblijna królowa Estera i został powołany, by pomóc uratować naród żydowski przed zagrożeniem z Iranu stwierdził, że jako chrześcijanin, głęboko wierzy w to, że to możliwe. – Bóg musi czuwać nad tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, skoro państwo żydowskie nadal istnieje – stwierdził Sekretarz Stanu.

Czytaj także:

Kiedy koniec z amerykańskimi wizami dla Polaków? „Jeśli nie w tym, to na pewno w 2020 roku”