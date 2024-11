Ekspert od mowy ciała ocenił zachowanie Kamali Harris. Tego nie była w stanie ukryć

– Moje serce jest pełne wdzięczności za zaufanie, które mi okazaliście. Wynik tych wyborów nie jest taki, jakiego chcieliśmy. Nie o to walczyliśmy, jednak światło obietnicy, którą niesie Ameryka, zawsze będzie świecić jasno – powiedziała Kamala Harris w pierwszym publicznym przemówieniu po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Jak zaznaczyła, zdaje sobie sprawę z tego, że wyborcy odczuwają teraz różne emocje, ale trzeba zaakceptować wynik wyborów. Kamala Harris poinformowała także, że rozmawiała z Donaldem Trumpem, złożyła gratulacje i zapewniła, że administracja demokratów pomoże mu w pokojowym przejęciu władzy. – Przegrałam wybory, ale nie przegrałam walki. To walka o wolność, godność i ideały naszego narodu. To walka, której nigdy nie porzucę – podkreśliła.

Tego nie udało się ukryć Kamali Harris? Ekspert od mowy ciała nie ma złudzeń

Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała, przeanalizował, co można wyczytać z zachowania Kamali Harris. – Harris wyszła na mównicę niby pewna siebie i zadowolona, niby radośnie się uśmiechała, machała do publiczności i dotykała klatki piersiowej, co jest gestem oznaczającym szczerość intencji, ale to wszystko było inscenizacją, którą ładnie zagrała – powiedział w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

– Kiedy patrzyłem w jej oczy, to dostrzegłem, że nie była w stanie ukryć smutku i żalu w związku z przegraną. Jej wizażystka starała się to zamaskować, ale było widać, że oczy Harris płakały. Silny płacz jest widoczny w oczach na wiele godzin. To jest element kobiecości, który w mojej ocenie mógł zaważyć na wizerunku Harris w trakcie całej kampanii – kontynuował specjalista od mowy ciała.

Maurycy Seweryn zwrócił także uwagę, że jednym z elementów, które przyczyniły się do porażki Kamali Harris, mogła być właśnie jej płeć. – Pod koniec kampanii dostrzegłem, że Harris często przyjmowała męską postawę, wykonywała męskie ruchy. To oznaka, że jej sztab w końcu zrozumiał, że Stany Zjednoczone nie są gotowe na wygraną kobiety, która jest kobieca. Wszak nawet męska kobieta, jaką zawsze starała się być Hillary Clinton, kiedyś przegrała w wyborach – stwierdził ekspert.

Czytaj też:

Ekspert od mowy ciała o zachowaniu Melanii Trump. To zwróciło uwagęCzytaj też:

Tak wygląda Kai Trump, najstarsza wnuczka Donalda Trumpa. Opowiedziała o swoim dziadku