Ekspert od mowy ciała o zachowaniu Melanii Trump. To zwróciło uwagę

Donald Trump wygrał wybory i będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych – poinformowały największe światowe agencje. – Dzisiaj napisaliśmy historię. Osiągnęliśmy niebywały polityczny sukces – powiedział Trump w czasie wieczoru wyborczego. – Nie spocznę, dopóki nie zrealizujemy marzeń o silnej Ameryce. To będzie złoty wiek Ameryki. To cudowne zwycięstwo dla naszego narodu – kontynuował.

Zachowanie Melanii Trump zwróciło uwagę. Ekspert od mowy ciała komentuje

W blasku fleszy znajdował się jednak nie tylko Donald Trump, ale także jego cała rodzina. Ekspert od mowy ciała ocenił, w jaki sposób zachowywała się Melania Trump w lokalu na Florydzie, gdzie wraz z mężem oddała głos w wyborach prezydenckich.

— Nie jest to w żaden sposób dziwne, że Melania może być na tym etapie smutna z kilku powodów. Przede wszystkim myślę, że ona może nie być wielką fanką faktu, że jej mąż ma szansę zostać drugi raz prezydentem. To może dotyczyć kilku rzeczy — powiedział Łukasz Kaca w rozmowie z „Faktem”.

– Z jednej strony ta pierwsza prezydentura Trumpa myślę, że była dość obciążająca i nie wiem, czy ona była na to gotowa. Z drugiej strony teraz już wie dokładnie, z czym się to wiąże i wie, jak trudna to będzie rola. Poza tym to się może wiązać z przeprowadzką. Myślę też, że tej przeprowadzki on będzie chciał. Oni mają syna i myślę, że z perspektywy Melanii to będzie po raz kolejny dość mocne zachwianie ich życia, bo oni mają przecież poukładane życie w różnych miejscach i mogą sobie tam spokojnie żyć — analizował.

twitter

W ocenie eksperta od mowy ciała na zdjęciach z lokalu wyborczego faktycznie „widać smutek” bijący od Melanii Trump. Jednocześnie Łukasz Kaca zaznaczył, że zachowanie Melanii Trump mogło wynikać z różnych czynników. Mogła być zestresowana jakimś konkretnym wydarzeniem albo po prostu zmęczona całą kampanią.

Melania Trump wspierała swojego męża również podczas wieczoru wyborczego. Na zdjęciach z tego wydarzenia widać, że była w bardzo dobrym nastroju. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii.

Galeria:

Wybory w USA. Donald Trump świętuje z rodzinąCzytaj też:

W Niemczech też odbijają korki od szampana. Trump to wymarzony prezydent dla ScholzaCzytaj też:

Leszek Miller: Wygrana Trumpa nakręciła PiS. Są w stanie podwyższonej pobudliwości