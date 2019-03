Floryda. Awaryjne lądowanie Boeinga 737 MAX

Boeingi 737 MAX 8 zostały uziemione po katastrofach w Indonezji i Etiopii. Samoloty, którymi dysponowały linie Southwest znajdowały się na lotnisku w Orlando. We wtorek jedna z maszyn miała zostać relokowana do Kalifornii. Samolot wystartował z Międzynarodowego Lotniska w Orlando we wtorek po godzinie 14:30 czasu lokalnego. Wkrótce po starcie piloci zgłosili problem z silnikiem i otrzymali zgodę na powrót na lotnisko. Podczas awaryjnego lądowania nikt nie ucierpiał.

Katastrofa w Etiopii

Do katastrofy samolotu etiopskich linii lotniczych doszło w niedzielę 10 marca tuż po starcie z lotniska w Addis Abebie. Maszyna, która leciała do stolicy Kenii, zniknęła z radarów zaledwie sześć minut po starcie. Z oficjalnych informacji przewoźnika wynika, że na pokładzie znajdowało się 149 pasażerów (obywateli 33 państw) i ośmiu członków załogi. Nikt nie przeżył. Wśród ofiar było dwoje Polaków.

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna katastrofy Boeinga 737 MAX 8, który został włączony do floty etiopskiego przewoźnika przed czterema miesiącami.

Do podobnej tragedii doszło w październiku ubiegłego roku. Wówczas to spadł Boeing 737 MAX 8 indonezyjskich linii Lion Air. Lecąca ze stolicy Indonezji na wyspę Sumatra maszyna runęła do morza 15 km od brzegu. Zginęło 189 pasażerów i członków załogi.

