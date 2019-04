Problem z odbudową Notre Dame. „Nie mamy na naszym terytorium drzew o takiej wielkości”

– W tej chwili nie mamy na naszym terytorium drzew o takiej wielkości, jakie były ścięte w XIII wieku – twierdzi Bertrand de Feydeau wiceprezes grupy konserwatorskiej Fondation du Patrimoine. – Z tego względu przywrócenie Notre Dame do pierwotnego stanu może być niemożliwe – dodaje. Jego zdaniem prace rekonstruktorskie będą musiały wykorzystać nowe technologie, żeby odbudować dach katedry.

– Historia katedry jest tak silna, że ​​odbudowanie jej w formie, która nie byłaby tym, co ludzie rozumieją jako Notre Dame, tym co ona symbolizuje i nie tym czym ludzie wierzą że katedra jest, byłoby bardzo trudne do uzasadnienia – powiedział Peter Riddington, który nadzorował odbudowę zamku Windsor po pożarze w 1992 roku. – Czuję, że trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązanie – dodał.

Riddington, podkreślił, że zamek Windsor był o wiele prostszy do odbudowy ze względu na jego „komórkową” strukturę pomieszczeń. Mimo to 1500 pracowników potrzebowało czterech lat by odrestaurować zamek. Odbudowa pochłonęła około 36 milionów funtów. Dodatkowym, dużym wyzwaniem w rekonstrukcji katedry będzie jej status jako miejsca kultu.

Plany odbudowy Notre Dame

Pierwotna budowa gotyckiej katedry trwała ponad 180 lat. Wzniesiono ją na wyspie na Sekwanie, w miejscu po dwóch kościołach powstałych jeszcze w IX wieku. Budowa trwała w latach 1163–1345.

W transmitowanym na żywo orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że paryska katedra Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Przyrzekł także, że będzie ona jeszcze piękniejsza niż wcześniej.

Zbiórki na odbudowę

W odpowiedzi na „liczne prośby” „narodową zbiórkę” prowadzi Fondation du patrimoine (Fundacja Dziedzictwa). W momencie pisania tego tekstu na koncie fundacji znajdowało się prawie 10 mln euro.

Wsparcie odbudowy Notre Dame wsparli też francuscy milionerzy. Prezes koncernu LVMH Bernard Arnault zapowiedział, że przeznaczy 200 mln euro na odbudowę katedry. Wcześniej wsparcie rekonstrukcji kwotą 100 mln euro zapowiedział François-Henri Pinault.

Pożar w Notre Dame

Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia około godziny 19. Ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, gdzie trwały prace renowacyjne, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Z ogniem do godziny 3 rano walczyło kilkuset strażaków. Ostatecznie udało się uchronić główną konstrukcję i dwie wieże. W trakcie pożaru runęła iglica i zawalił się dach. Ogień zniszczył część wnętrza katedry.

