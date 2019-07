Turyści rozczarowani. Atrakcja na Bali nie wygląda jak na zdjęciach na Instagramie

Wielu użytkowników mediów społecznościowych chciało na własne oczy zobaczyć Bramę do Nieba, czyli miejsce które prezentuje się w iście spektakularny sposób na zdjęciach użytkowników Instagrama. Turyści, by uchwycić ten moment, zmierzali na Bali z najodleglejszych zakątków świata. Jednak okazało się, miejsce nie jest na tyle czarujące, na jakie mogłoby się wydawać, a wyjątkowy efekt jest osiągany za pomocą jednego rekwizytu. Turyści wyrażają swoje rozczarowanie w mediach społecznościowych.

Komentarze internautów

„To dowód, że influencerzy na Instagramie zrujnowali wszystko. Moje nadzieje i marzenia zostały zrujnowane, gdy dowiedziałam się, że »woda« w Gates of Heaven to właściwie kawałek szkła pod iPhonem” – napisała zniesmaczona turystka. „Zdjęcia, które widzisz w sieci, wyglądają ładnie, ponieważ ujęcia są robione przy pomocy lustra”, „Ku mojemu zdziwieniu w tym miejscu nie ma stawu / jeziora / ani żadnej wody”, „Chociaż to miejsce jest piękne, nie jestem pewien, czy zdecydowałabym się je polecić. (...) Musisz spodziewać się co najmniej dwugodzinnego oczekiwania w kolejce, by zrobić upragnione zdjęcie” – komentowali internauci.

Wśród wielu negatywnych reakcji, pojawiły się również pozytywne opinie. Niektórzy internauci w publikowanych komentarzach, doceniają wysiłki i pomysłowość fotografów.

