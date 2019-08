Brak jedzenia, lekarstw i chaos na granicy. Takie mogą być następstwa twardego brexitu

„Sunday Times” donosi o wycieku niejawnych rządowych dokumentów dotyczących „operacji Yellowhammer”, a związanych z przygotowaniami brytyjskiego rządu do tego, by uniknąć „katastrofalnego załamania krajowej infrastruktury” . Chodzi o wytyczne zakładające tzw. twardy brexit, czyli wyjście z Unii Europejskiej bez umowy.

Autorzy prognoz przewidują wprowadzenie twardej granicy z Irlandią i Irlandią Północną. Zakładają również, że po przywróceniu kontroli celnych we Francji może dojść do trwających nawet trzy miesiące opóźnień i zakłóceń w portach. To z kolei grozi brakiem leków i żywności. Co za tym idzie, ceny jedzenia mogą gwałtownie pójść w górę.

Kiedy brexit?

Boris Johnson, który na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii zastąpił Theresę May, podczas przemówienia 24 lipca zapewniał o swojej determinacji w sprawie brexitu. Stwierdził, że nie interesują go wątpliwości zgłaszane przez „niedowiarków” i zapowiedział, że wyjście jego kraju z Unii Europejskiej nastąpi w terminie maksymalnie 99 dni. Johnson stwierdził, że brexit jest dla Brytyjczyków okazją. Zapewniał, iż kraj będzie na to gotowy, a jego gospodarka tylko skorzysta na tym kroku. Stwierdził, że Wielka Brytania powinna powrócić do swojej globalnej roli.

Oprócz kwestii relacji z Unią Europejską, Boris Johnson złożył także kilka obietnic w ramach polityki wewnętrznej. Mówił o usprawnianiu służby zdrowia i zmniejszeniu kolejek u lekarzy, które obecnie oszacował na średnio trzy tygodnie. Mówił również, że natychmiast rozpocznie reformy edukacji i systemu emerytalnego.

