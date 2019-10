Boris Johnson chce ponownego zawieszenia prac parlamentu

Przypomnijmy, że na wniosek premiera już raz brytyjski parlament został zawieszony na pięć tygodni. 24 września tamtejszy Sąd Najwyższy uznał jednak działania Borisa Johnsona za bezprawne i nakazał natychmiastowe wznowienie pracy obu izb. – To nie była normalna prorogacja (zakończenie sesji parlamentarnej – red.). Miała kluczowe znaczenie dla fundamentów demokracji – tłumaczyła sędzia Brenda Hale. – Decyzja, by doradzić Jej Królewskiej Mości prorogację była bezprawna, ponieważ powodowała utrudnienie lub uniemożliwienie parlamentowi wykonywania jego konstytucyjnych prerogatyw bez uzasadnionego powodu – stwierdziła sędzia.

Brytyjski premier nadal utrzymuje, że 31 października jest ostatecznym terminem brexitu, choćby miało do niego dojść bez wynegocjowanego porozumienia z Unią Europejską. W środę 2 października Johnson przedstawił nową propozycję dotyczącą zastąpienia tzw. irlandzkiego backstopu.

O co chodzi?