Abiy Ahmed Ali laureatem Pokojowej Nagrody Nobla

Komitet Noblowski poinformował, że wysiłki premiera Etiopii zasługują na uznanie i wymagają zachęty. Jak czytamy, jego członkowie mają nadzieję, że Pokojowa Nagroda Nobla wzmocni Abiya Ahmeda Ali w jego ważnej walce na rzecz pokoju i pojednania. „W Etiopii pozostało jeszcze wiele pracy, jednak laureat zainicjował ważne reformy, które dają obywatelom nadzieję na lepsze życie i lepszą przyszłość. Jako premier starał się promować pojednanie, solidarność i sprawiedliwość społeczną” – podkreślił komitet.

W argumentacji czytamy, że przez pierwsze 100 dni bycia premierem, Abiy Ahmed Ali udzielił amnestii tysiącom więźniów politycznych, zakończył cenzurę mediów, zalegalizował zakazane grupy opozycyjne, zwolnił przywódców wojskowych i cywilnych podejrzanych o korupcję oraz znacznie zwiększył wpływ kobiet na etiopskie życie polityczne i wspólnotowe. Zobowiązał się też do wzmocnienia demokracji poprzez przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów.

Po tym, jak udało się osiągnąć nić porozumienia z Erytreą, Abiy Ahmed Ali i jego rząd przyczynili się do normalizacji stosunków dyplomatycznych między Erytreą a Dżibuti, kończąc tym samym wieloletni okres wrogości politycznej. Ponadto premier był mediatorem między Kenią a Somalią w przedłużającym się konflikcie dotyczącym praw do spornego obszaru morskiego. Jak zaznacza komitet, teraz jest nadzieja na jego rozwiązanie. „W Sudanie reżim wojskowy i opozycja wróciły do stołu negocjacyjnego. 17 sierpnia wydali wspólny projekt nowej konstytucji” – piszą członkowie komitetu.

„Etiopia jest krajem wielu różnych języków i ludzi różnych narodowości. Ostatnio rozgorzała rywalizacja etniczna. Według międzynarodowych obserwatorów do trzech milionów Etiopczyków może zostać przesiedlonych. Do tego doliczyć należy około milion uchodźców i osób ubiegających się o azyl w krajach sąsiednich. Jako premier Abiy Ahmed Ali stara się promować pojednanie, solidarność i sprawiedliwość społeczną. Jednak wiele wyzwań wciąż pozostaje nierozwiązanych. Walki etniczne wciąż nasilają się, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach” – pisze komitet. Dalej członkowie zaznaczają, że „bez wątpienia niektórzy sądzą, że nagroda przyznana została zbyt wcześnie” . „Norweski Komitet Noblowski uważa jednak, że to właśnie teraz wysiłki Abiya Ahmeda Ali zasługują na uznanie i wymagają zachęty” – czytamy.

Dalej komitet podkreślił, że ma nadzieję, iż Nagroda Nobla wzmocni premiera w jego ważnej pracy na rzecz pokoju i pojednania. „Etiopia jest drugim najludniejszym krajem Afryki i ma największą gospodarkę w Afryce Wschodniej. Pokojowa, stabilna i odnosząca sukcesy Etiopia będzie przyniesie wiele pozytywnych skutków ubocznych i pomoże wzmocnić braterstwo między narodami. Mając na uwadze wytyczne Alfreda Nobla, Norweski Komitet Noblowski postrzega Abiya Ahmeda Ali za osobę, która w poprzednim roku zrobiła najwięcej, aby zasłużyć na Pokojową Nagrodę Nobla” – zakończył komitet.

