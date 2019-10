Na zdjęciach uchwycono dziwne zjawisko. Są już pierwsze teorie

Serwis SWNS opublikował zdjęcia wykonane przez Leo Andersona. 54-letni kierowca ciężarówki przejeżdżał w środę 15 października przez Inverurie, czyli miasto położone 25 kilometrów od szkockiego Aberdeen. To właśnie tam mężczyzna zatrzymał się, by zrobić krótką przerwę. Wówczas zauważył, że trawiaste pobocze jest pokryte czymś, co przypominało jedwab lub pajęczynę. Z relacji kierowcy wynika, że tajemnicze zjawisko rozpościerało się na szerokość kilkuset metrów. W pierwszej kolejności Anderson myślał, że to szron, jednak bliższa obserwacja sprawiła, że zaczął brać pod uwagę inne możliwości.

Chociaż powody powstania takiej „sieci” są nieznane, to jedną z prawdopodobnych teorii jest obecność gąsienicy gronostaj ćmy, czyli gatunku, które znane są z tworzenia tworzenia tego typu sieci. Ta wersja jest tym bardziej wiarygodna, że podobne zjawiska odnotowano w innych częściach Wielkiej Brytanii, gdzie odkryto larwy wspomnianego gatunku. Nie zmienia to faktu, że fotografie wykonane przez 54-latka wyglądają niczym kadr z horroru.