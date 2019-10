Makabryczne odkrycie koło Londynu. W ciężarówce znaleziono 39 ciał

Na terenie zakładów przemysłowych w Grays, mieście oddalonym o blisko 30 kilometrów od Londynu, dokonano makabrycznego odkrycia. W kontenerze ciężarówki znaleziono nocy z wtorku na środę 23 października 39 ciał. Wszystkie osoby zostały uznane za zmarłe. Jak podaje BBC, samochód przyjechał z Bułgarii, a na teren Wielkiej Brytanii wpłynął promem 19 października

Andrew Mariner z policji w hrabstwie Essex przekazał, że w związku ze sprawą aresztowano kierowcę ciężarówki, 25-letniego mężczyznę z Irlandii Północnej. Jest on podejrzany o morderstwo. – To tragiczny incydent, w którym zginęło wiele osób. Obecnie prowadzimy dochodzenie w celu ustalenia, co dokładnie się wydarzyło – przekazał funkcjonariusz dodając, że śledztwo jest prowadzone pod kątem morderstwa.

Obecnie trwa również identyfikacja ofiar. Na razie nie udało się ustalić, jakiej były narodowości. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że jest to 38 osób dorosłych i jeden nastolatek.