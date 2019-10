Polak skazany w Wielkiej Brytanii. Ukrywał się przez dwa lata

O wyroku w sprawie poinformował portal This Is Local London. Bartosz L. został w 2016 roku przyłapany na gorącym uczynku przez urzędników brytyjskiej skarbówki oraz służb celnych (HMRC) w momencie, gdy wyładowywał w magazynie w Stanmore 1,6 miliona papierosów ukrytych w ciężarówce. Oficerowie HMRC, którzy prowadzili dochodzenie w sprawie, przeprowadzili także rewizję garażu wynajmowanego przez Polaka w pobliżu Greenford, gdzie znaleźli kolejne 470 tys. papierosów.

Polak uciekł do ojczyzny, ale sąd i tak zajął się jego sprawą. Wyrok zapadł już w maju 2017 roku, ale wciąż trwały poszukiwania mężczyzny. Pomogła w tym polska policja, która zatrzymała 41-latka w połowie października. Bartosz L. został przewieziony do Wielkiej Brytanii, gdzie skazano go na cztery lata więzienia. Przemysław O., który był wspólnikiem 41-latka, już ponad dwa lata temu usłyszał wyrok 15 miesięcy pozbawienia wolności. Obliczono, że podatek akcyzowy od nielegalnie przemycanych przez Polaków papierosów wyniósł 579 tys. funtów, czyli ponad 2,8 miliona złotych.