Gwałciciel zaatakował kobietę. Odgryzła mu przyrodzenie

Kobieta przekazała policji, że poprosiła pewnego mężczyznę, aby podwiózł ją do domu. Gdy wsiadła do jego samochodu od raz poczuła, że „coś jest nie tak”. Kobieta chciała zapłacić mężczyźnie 5 dolarów i opuścić samochód. Mężczyznę przystał na tę propozycję, ale nie zatrzymywał pojazdu. W pewnej chwili powiedział, że kobieta powinna mu zapłacić 300 dolarów. Zawiózł ją do swojego domu i próbował wykorzystać seksualnie. Straszył nożem. Groził, że ją zabije.

Była naga i poplamiona krwią

Jak informuje Mirror, kobieta w desperackim akcie odgryzła mężczyźnie penisa, chwyciła nóż i wbiła go w pośladek napastnika. Następnie uciekła z jego domu i zapukała do drzwi sąsiada. Jak informuje policja, była naga i poplamiona krwią. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce zdarzenia, 61-letni Dennis Slaton krwawił. Musiał zostać poddany specjalnemu leczeniu z powodu odniesionych obrażeń. Slaton został oskarżony o napaść seksualną i porwanie. W przeszłości był już notowany przez policję.