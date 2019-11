Kupił na aukcji 1000 kur. Przez przypadek

Steve Morrow z Hamilton wygrał aukcję o godzinie 11:00 rano w niedzielę 3 listopada. Sprzedawca kur Matthew Blomfield od razu zatelefonował do niego, zaznaczając, że w rzeczywistości kupił 1000 ptaków.

W ogłoszeniu można było przeczytać, że mała ferma jaj z chowu kur na wolnym wybiegu, która znajdowała się w Massey w zachodnim Auckland, zamyka się i ptaki muszą opuścić ją do poniedziałku. „W trybie pilnym musimy znaleźć dom dla około 1000 kur” – czytamy w ogłoszeniu. Sprzedaż dotyczyła „jednego tysiąca” ptaków, w tym stad mieszanych. Morrow zrozumiał ogłoszenie tak, że ktokolwiek wygra licytację, będzie mógł zabrać tyle ptaków, ile tylko zechce, a sprzedawca będzie kontynuował licytację pozostałych osobników. Od razu zaznaczył, że kupi ptaki za 20 dolarów, licząc, że dostanie co najmniej dwie kury. – Kiedy licytacja się zakończyła pomyślałem – świetnie, mogę wziąć tyle ptaków, ile zechcę – tłumaczy. – Później jednak porozmawiałem z mężczyzną, który poinformował mnie, że chodzi o 1000 kur. Byłem co najmniej oszołomiony – stwierdził Morrow, dodając, że ogłoszenie było „mylące” .

Matthew Blomfield powiedział Stuffowi, że reklama była bardzo dobrze sformułowana – trzykrotnie było wspomniane, że chodzi o 1000 kur – w tytule i dwa razy w opisie reklamy. – Cholernie trudno byłoby to pomylić – stwierdził. – Dyskutowaliśmy o logistyce stojącej za tym wszystkim. Powiedział, że współpracuje z gospodarstwami hodowlanymi, ale chyba później stało się dla niego jasne, że 1000 kur, to trochę za dużo – stwierdził. Blomfield stwierdził, że Morronowi należy się uznanie za to, że angażował się w znalezienie domów dla kur.

Morrow opublikował w mediach społecznościowych, prosząc ludzi o pomoc w znalezieniu domu dla ptaków. Zaznaczał, że nie chce skazywać ich na śmierć. To spotkało się z wspaniałym odzewem. – Nie popełnił tylko błędu. Poprosił o pomoc. Skontaktował się z Animal Sanctuary, którzy pomagają nam sprawdzać tych, którzy chcą przyjąć kury, aby mieć pewność, że trafią one do odpowiednich domów – mówił Blomfield.

Do tej pory udało się już rozmieścić ponad 700 ptaków. Sam Morrow wziął do siebie 20 kur.