Hongkong. Policjant postrzelił jednego z protestujących podczas transmisji na żywo na Facebooku

Na nagraniu widać, jak oficer wyciąga broń, podczas gdy próbuje obezwładnić jednego z protestujących. Wówczas podbiega do niego kolejny zamaskowany mężczyzna, a oficer oddaje strzał w jego kierunku.

Do zdarzenia doszło, gdy protestujący próbowali zablokować skrzyżowanie w Sai Wan Ho. Policja potwierdziła, że jeden z policjantów „użył służbowej broni” , a „jeden mężczyzna został postrzelony” . Na Facebooku pojawiła się relacja live ukazująca dramatyczną akcję. Widać na niej jednego z protestujących z szeroko otwartymi oczami, leżącego w kałuży krwi. Rzecznik władz szpitala, do którego trafił mężczyzna podał, że przechodzi on operację i jego stan określił jako krytyczny.

Policja zaprzecza "całkowicie fałszywym i złośliwym" doniesieniom, że pozwoliła funkcjonariuszom na "lekkomyślne używanie broni palnej" w ramach przeprowadzania poniedziałkowych akcji na ogarniętych protestami ulicach.

To już trzeci raz, od czasu rozpoczęcia protestów w Hongkongu, gdy policja postrzeliła kogoś podczas, gdy obraz nadawany był na żywo na Facebooku. Pierwszy taki incydent miał miejsce 1 października, a drugi 4 października.

W poniedziałek zaplanowany jest w kraju strajk generalny – większość pracowników zapowiedziało, że nie zjawią się w pracy.

Sytuacja w Hongkongu

Policja podaje, że protestujący blokują drogi „dużymi i ciężkimi przedmiotami” , zagrażając bezpieczeństwu kierowców. Na jednym z nagrań zamieszczonych w internecie widać, jak w tłum protestujących celowo wjeżdża motocykl policyjny. Funkcjonariusze opisują aktywistów jako „radykałów” , którzy prowadzą „szeroko zakrojone nielegalne działania” i wezwała ich do zaprzestania wszelkich działań zagrażających bezpieczeństwu i utrudniających funkcjonowanie policji.

Dlaczego protestujący wyszli na ulice?

Trwające od kwietnia protesty przeciwko projektowi zmian w ustawie ekstradycyjnej, pozwalającej na przekazywanie mieszkańców Hongkongu do Chin kontynentalnych, pogrążyły region autonomiczny w największym kryzysie politycznym od jego przyłączenia do Chin w 1997 r. Pod presją masowych demonstracji władze zawiesiły we wrześniu prace nad projektem. Protesty jednak trwały, a aktywiści domagają się pełnej demokracji i wszczęcia dochodzeń w sprawie zachowania policji.

