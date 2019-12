Test o „wielkim znaczeniu” i „pomyślny rezultat”. Co działo się na poligonie w Korei Płn.?

Cały komunikat jest dość enigmatyczny. Można się z niego dowiedzieć, że test „miał wielkie znaczenie” i przyniósł „pomyślny rezultat” . KCNA zapowiada też, że „zmieni on pozycję strategiczną Korei Północnej w najbliższej przyszłości” . Nie podano natomiast, co dokładnie było testowane. Eksperci oceniają, że mogła to być próba silnika rakietowego, co oznaczałoby, że reżim Kim Dzong Una wraca do testowania napędów możliwych do wykorzystania w rakietach dalekiego zasięgu bądź przy wynoszeniu satelitów na orbitę. Umiejscowiony przy północnej granicy ośrodek Sohae w przeszłości służył m.in. jako baza kosmiczna, z której wystrzelane były satelity.

Koniec marzeń o denuklearyzacji?

Zachodnie media podkreślają, że informację o testach wypuszczono wkrótce po tym, jak Pjongjang poinformował, że tematu denuklearyzacji „nie ma już na stole” . – Nie potrzebujemy prowadzić długich rozmów ze Stanami Zjednoczonym, a denuklearyzacja to temat, który zniknął ze stołu negocjacyjnego – przekazał północnokoreański ambasador przy ONZ, Kim Song.

Przypomnijmy, że Korea Północna dała Stanom Zjednoczonym rok na powrót z nową propozycją umowy dotyczącej rozbrojenia nuklearnego reżimu. Pjongjang oczekiwał znaczącego ustępstwa jeśli chodzi o sankcje. W sobotę prezydent Donald Trump stwierdził, że wciąż miał nadzieję na osiągniecie porozumienia. W 2018 roku Trump postawił Koreę Północną w centrum swojej agendy polityki zagranicznej, ale mimo dwóch spotkań z Kim Dzong Unem nie udało mu się doprowadzić do zawarcia ostatecznego porozumienia ws. rozbrojenia Korei Płn. z arsenału nuklearnego.

Czytaj także:

Sztab konkurenta uderza w Donalda Trumpa. W spocie pojawia się Agata Duda