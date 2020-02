Koronawirus w Europie. Pierwsze przypadki w Austrii i Chorwacji

We wtorek 25 lutego Chorwacja potwierdziła pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem u pacjenta hospitalizowanego w stolicy kraju – poinformował premier Andrej Plenkovic. – Pacjent przebywa w klinice chorób zakaźnych w Zagrzebiu. Jest to osoba młoda i ma łagodniejsze objawy. Przebywa w izolacji, a jego stan jest w tej chwili oceniany jako dobry – relacjonował polityk podczas konferencji prasowej. Minister zdrowia Vili Beros przekazał, że pacjent przebywał w Mediolanie w dniach od 19 do 21 lutego.

Dwa przypadki zarażenia w Austrii

Informacje o zakażeniu koronawirusem napływają także z Austrii. Agencja informacyjna APA poinformowała o dwóch pierwszych przypadkach zarażenia. Chorobę zdiagnozowano u 24-latków z Innsbrucka. Obecność wirusa w ich przypadku potwierdzono, przeprowadzając dwukrotnie zalecane testy. Z niepotwierdzonych dotychczas przez państwowe służby informacji wynika, że jeden z pacjentów przybył z Lombardii. Dotychczas nie są znane szczegółowe dane dotyczące stanu zdrowia zarażonych.

Koronawirus – najnowszy bilans ofiar i zarażonych

Z najnowszych danych wynika, że z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa zmarły 2704 osoby, a ponad 80 tys. zostało zarażonych. Pozytywną informacją jest fakt, że 27,7 tys. osób wyzdrowiało.

