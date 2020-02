NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z piątku 28 lutego

W ostatnim czasie epidemia rozwija się intensywnie m.in. w Iranie, Włoszech i Korei Południowej, gdzie potwierdzono już ponad 2 tys. przypadków. Liczba zarażonych osób w Chinach to niemal 80 tysięcy. Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji w Polsce i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa. Rozprzestrzenianie się epidemii można obserwować na mapie. W Polsce nie potwierdzono dotychczas żadnego przypadku zachorowania na nowy koronawirus. Trwa oczekiwanie na wyniki testów ponad 40 osób.

08:40 Koronawirus w Nigerii.



Nigeryjskie ministerstwo zdrowia poinformowano, że pierwszy zdiagnozowany w kraju przypadek koronawirusa to osoba, która wróciła z Włoch. 08:31 650 chorych na koronawirus we Włoszech.



We Włoszech koronawirus SARS-CoV-2 zdiagnozowano już u co najmniej 650 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju to 17.



Z Włochami łączone jest wystąpienie koronawirusa w wielu innych krajach. Powodem są powroty z wyjazdów turystycznych osób, które miały styczność z chorymi. 08:16 Jak postępować w przypadku podejrzenia koronawirusa?



Masz uzasadnione obawy, że jesteś zakażony nowym koronawirusem? Nie zgłaszaj się do przychodni. Zadzwoń do najbliższej stacji sanepidu lub zgłoś się na oddział zakaźny w szpitalu. Nie korzystaj z transportu publicznego! Nie ma jednak sensu, by nie chodzić do pracy po powrocie z Włoch, czy Chin, jeśli nie występują objawy zakażenia.



Podejrzenie zakażenia koronawirusem. Co robić? 08:02 Lekarze i pacjenci: Potrzebne procedury i informacje



Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w rozmowie z Polsatem przyznał, że w sprawie koronawirusa mamy do czynienia z „dużym chaosem organizacyjnym”. Podobne odczucia mają Polacy, którzy w sondażu ARC dla „Rzeczpospolitej” w przytłaczającej większości domagali się kampanii informacyjnej na ten temat.



Koronawirus. Polscy lekarze pytają rząd o procedury. Pacjenci chcą akcji informacyjnej 07:49 Epidemia koronawirusa w liczbach.



Epidemia koronawirusa rozlewa się na kolejne kraje. Największe ogniska choroby to poza Chinami m.in. Korea Południowa, Włochy i Iran. Władze w Seulu poinformowały, że koronawirus SARS-CoV-2 wykryto u ponad 2 tys. pacjentów w Korei. Globalnie liczba zarażonych wzrosła do ponad 83 tysięcy.



Najnowszy bilans koronawirusa. Ponad 2 tys. przypadków w Korei Południowej 07:32 Włoski szczep wyizolowany.



Naukowcy z mediolańskiego szpitala Sacco wyizolowali włoski szczep koronawirusa. Prace trwały nieustannie od niedzieli 16 lutego. Profesor Massimo Galli, kierownik Instytutu Nauk Biomedycznych, powiedział, że szczep został wyizolowany przez zespół kierowany przez profesor Claudię Balotta. W zespole badawczym Polak – Maciej Tarkowski. Będzie przełom?



Badania nad koronawirusem z Włoch. Polski naukowiec przyczynił się do przełomu 07:15 Ponad 2 tys. chorych w Korei Południowej.



Duży wzrost liczby zachorowań na koronawirus SARS-CoV-2 w Korei Południowej.



Tamtejsze Centrum Kontroli Chorób i Prewencji poinformowało, że w czwartek zdiagnozowano 256 nowych przypadków, z czego 182 w mieście Daegu, epicentrum epidemii w Korei Południowej.



Łączna liczba przypadków COVID-19 w tym kraju wzrosła do 2 022. To największe ognisko choroby poza Chinami. 06:52 Koronawirus w Nowej Zelandii.



Pierwszy przypadek koronawirusa w tym kraju potwierdziło także ministerstwo zdrowia Nowej Zelandii. Pacjent to mężczyzna w wieku około 60 lat, który w ostatnim czasie wrócił z Iranu. 06:47 Pierwsze przypadki koronawirusa - Litwa i Białoruś.



W piątek o pierwszych potwierdzonych przypadkach koronawirusa poinformowały władze Litwy i Białorusi.



W piątek litewskie władze poinformowały, że zarażona to kobieta, która w poniedziałek wróciła z włoskiej Werony. Pacjentka została odizolowana w szpitalu w Szawle.



O pierwszym przypadku w kraju poinformowało także białoruskie ministerstwo opieki zdrowotnej. Z komunikatu wynika, że COVID-19 zdiagnozowano u studenta z irańskim obywatelstwem. Chory został umieszczony w szpitalu zakaźnym w Mińsku, jego stan jest dobry. 06:28 Ponad 83 tys. zarażonych koronawirusem.



W czwartek liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła o 44, z czego 41 zgonów zanotowano w prowincji Hubei - podała Narodowa Komisja Zdrowia. Zdiagnozowano 327 nowych pacjentów, z czego tylko dziewięć nowych przypadków poza tym rejonem. Całkowita liczba zarażonych w Chinach od początku epidemii to 78 824 osób, a na świecie - 83 045.



W Chinach szpitale opuściło już 36 117 pacjentów. Pojawiają się jednak kolejne doniesienia o osobach, które po zdiagnozowaniu i wyleczeniu ponownie uzyskały pozytywny wynik testu pod kątem koronawiusa.



Na świecie z powodu COVID-19 zmarło łącznie 2 858 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych poza Chinami odnotowano w Iranie (26), Włoszech (17) i Korei Południowej (13).