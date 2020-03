Rezydent Domu św. Marty ma koronawirusa. To tam mieszka papież Franciszek

Więcej szczegółów w sprawie dostarczył jezuicki magazyn „America”, który powołując się na swoje źródła w Watykanie poinformował, że zakażony to 58-letni ksiądz Gianluca Pezzoli. Duchowny, podobnie jak blisko 10 innych kapłanów mieszka w Domu św. Marty, a na co dzień pracuje w Sekretariacie Stanu. Po tym, jak przeprowadzone u niego testy wykazały wynik pozytywny, osoby z otoczenia 58-latka zostały objęte kwarantanną domową.

Watykan nie komentuje sprawy, a informatorzy twierdzą, że Pezzoli nie miał osobistego kontaktu z papieżem. Podobnie jak wiele innych osób mieszkających w domu św. Marty, duchowny również nie spotykał na co dzień Franciszka. Zdaniem magazynu „America”, biskup Rzymu od początku marca, kiedy to zaczął uskarżać się na przeziębienie, nie spożywał posiłków we wspólnej jadalni. Spotykał się za to z pracownikami różnych urzędów watykańskich, a część z rozmów miała miejsce w pałacu apostolskim, gdzie jest więcej miejsca i łatwiej zachować środki ostrożności w związku z epidemią koronawirusa.

