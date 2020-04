Najnowsze dane z Włoch o koronawirusie. „Jesteśmy na dobrej drodze”

We wtorek Obrona Cywilna poinformowała, że w ciągu ostatniej doby we Włoszech odnotowano 382 nowe przypadki śmiertelne COVID-19. To wzrost w porównaniu do poniedziałku, gdy zgonów było 333 i niedzieli, gdy zanotowano ich 260. Od wczoraj zwiększyła się także liczba nowych zdiagnozowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby wykryto ich 2 091, w porównaniu do 1 739 poprzedniej doby. Łącznie od początku epidemii we Włoszech zakażonych zostało 201 505 osób, zmarło 27 359.

Agencja Ansa podkreśla jednak, że są też pozytywne informacje – od wczoraj liczba osób, które wyzdrowiały z COVID-19, wzrosła o 2 317. Za wyleczonych od początku epidemii uznaje się już 68 941 pacjentów.

Spada liczba pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. We wtorek były to 1 863 osoby, o 93 mniej niż wczoraj. Najwięcej osób na OIOM-ach 655 – jest we włoskim epicentrum epidemii, w regionie Lombardii. Również tam widać jednak pozytywną tendencję – spada liczba hospitalizowanych osób chorujących na COVID-19. – Jesteśmy na dobrej drodze – skomentował prezydent Lombardii, Attilio Fontana.

