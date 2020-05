Zaginięcie brytyjskiego dyplomaty. Trwają poszukiwania Richarda Morrisa

Ostatni raz Richard Morris widziany był przez swoją rodzinę w środę 6 maja około 10:30, gdy wybierał się na jogging w miejscowości Bentley koło Farnham. Dziennikarze przypominają, że 52-latek w latach 2015-2019 pełnił funkcję ambasadora w Nepalu, a w październiku ubiegłego roku ogłoszono, że w lipcu 2020 roku wyjeżdża na placówkę dyplomatyczną na Fiji. Jest ojcem trójki dzieci, pochodzi z Worcestershire, ma 1,80 metra wzrostu, siwiejące włosy i brodę oraz od urodzenia przebarwienia na twarzy.

Policja prosi wszystkich mieszkańców Bentley i regionu by w miarę możliwości pomogli w poszukiwaniach mężczyzny. Wezwano nawet do sprawdzenia okolicznych szop i przybudówek a nawet ogrodów. – Chcemy zapewnić wszystkich, że mamy profesjonalne zespoły poszukiwawcze i chcielibyśmy prosić, by lokalni mieszkańcy nie prowadzili śledztwa na własną rękę poza swoimi nieruchomościami – podkreślano w komunikacie dla mieszkańców.

– Jeszcze raz apelujemy o informację i prosimy wszystkich o sprawdzenie swoich zabudowań pod kątem jakichkolwiek znaków świadczących o tym, że ktoś mógł się w nich ukrywać lub porzucić jakieś przedmioty – dodawały służby. Brytyjski departament spraw zagranicznych przypomniał, że Morris jest „wysoce cenionym i lubianym kolegą, a jego zniknięcie zmartwiło wszystkich współpracowników”.

