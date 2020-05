Modelka skarży się na wulgarne wiadomości od internautów. „Grożono mi gwałtem”

Paige Woolen ma 28 lat i pochodzi Los Angeles w Kalifornii. Jest modelką oraz influencerką. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 175 tysięcy użytkowników tej aplikacji.Modelka dorastała w niewielkiej miejscowości o nazwie Pacific Palisades. W dzieciństwie jej pasją był taniec. – Uwielbiałam zarówno hip-hop, jak i modern jazz. Kiedy pojechałam na studia do Waszyngtonu, nie do końca miałam na to czas, dlatego nie zostałam profesjonalną tancerką – opowiada. Po zakończeniu edukacji Woolen wróciła do swojego domu rodzinnego i obecnie jest właścicielką studia pilatesu. W wolnym czasie 28-latka pracuje jako modelka. Na swoim koncie ma wiele sesji zdjęciowych oraz współpracę m.in. z marką Guess oraz czasopismem „Maxim”.

Ostatnio modelka przyznała, że padła ofiarą internetowego hejtu. – Pewien mężczyzna wysyłał mi obelżywe wiadomości, nie odpisywałam mu, więc stawał się coraz bardziej agresywny. W końcu zaczął grozić, że mnie zgwałci. Byłam przerażona. Postanowiłam sprawdzić jego tożsamość. Okazało się, że to osoba związana z branżą modową, która w sieci prezentuje się jako przykładny mąż i kochający ojciec dwójki dzieci. Na szczęście mieszka w innym kraju, ale boję się o kobiety, z którymi on współpracuje – przyznała modelka. – To nie był pierwszy raz, kiedy dostałam serię wulgarnych wiadomości, ale nigdy wcześniej nikt nie mówił, że znajdzie mnie i zgwałci. Chcę nagłośnić moją sprawę, aby kobiety nie bały się sprzeciwiać agresji w sieci. Nikt nie ma prawa wypisywać do nas obraźliwych wiadomości, bez względu na to, jakie zdjęcia publikujemy – podkreśliła Paige Woolen.

