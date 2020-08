Suczka zaopiekowała się kociętami. Te myślą, że pies jest ich mamą

Georgia została znaleziona przez pracowników z organizacji Sunshine Dog Rescue w pobliżu stacji benzynowej nieopodal granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Pies będący mieszańcem owczarka australijskiego był wycieńczony i mimo szybkiej interwencji weterynarzy stracił cały miot. Po cesarskim cięciu zwierzę zaczęło rozpaczliwe poszukiwania swoich szczeniąt. Suczka była na tyle zdesperowana, że podarła nawet materac, na którym spała w nadziei, że pod spodem znajdzie psy.

Redakcja ABC15 rozmawiała z założycielką Sunshine Dog Resuce, Anitą Osą. Kobieta przekazała, że gdy Georgia weszła w czas laktacji, wolontariusze rozpoczęli poszukiwania szczeniąt wymagających naturalnego karmienia. W tym samym czasie oddano pod ich opiekę cztery osierocone kocięta, które potrzebowały opieki. Mimo, że czworonogi są przedstawicielami różnych gatunków, naturalne instynkty wzięły górę, a Georgia przygarnęła koty. Jeden z nich niestety zmarł pierwszej nocy, ale owczarek i tak zaczął karmić swoje przybrane „dzieci”.

– Przedstawiłam ich sobie delikatnie. Najpierw wyjęłam jednego kota i pozwoliłam ją powąchać, a gdy go zaakceptowała, wyciągnęłam pozostałe – relacjonowała Osa w rozmowie z dziennikarzami. – To niesamowite widzieć, jak natychmiast się uspokoiła. Myślę, że jeśli chodzi o kocięta, to nie mają pojęcia, że Georgia jest psem – dodawała. Zdjęcia nietypowej rodziny są regularnie publikowane na facebookowym profilu schroniska, gdzie zyskują setki polubień.