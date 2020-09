Bejrut: Ogromny pożar w porcie, w którym niedawno doszło do eksplozji

Do zdarzenia doszło w czwartek 10 września w porcie w Bejrucie. Pożar wybuchł w strefie wolnocłowej portu. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać kłęby dymu unoszące się nad stolicą Libanu. Na jednym z filmików pokazano grupę ludzi, którzy w panice szukają schronienia.

Jak podaje agencja Reutera, z informacji libańskiego wojska wynika, że w akcji gaśniczej bierze udział kilka helikopterów. – Nie wiemy, co dokładnie się pali, staramy się ugasić ogień, ale jest za duży, potrzebujemy mieszanki wody i piany. Poprosiliśmy o wsparcie, potrzebujemy obrony cywilnej i wszystkich załóg straży pożarnej – przekazał Michel el-Murr, szef ekipy ratowniczo-poszukiwawczej straży pożarnej

Niewykluczone, że wkrótce rozpocznie się ewakuacja okolicznych mieszkańców. Za jej bezpieczne przeprowadzenie mają być odpowiedzialni żołnierze.

Pożar w porcie w Bejrucie

Przypomnijmy, do eksplozji w Bejrucie doszło 4 sierpnia. Najprawdopodobniej wywołał ją pożar, który wystąpił w okolicy. Krótko po wybuchu w magazynach prezydent Michel Aoun poinformował, że eksplodowało 2750 ton azotanu amonu (saletry amonowej), używanego m.in. do produkcji nawozów, ale też ładunków wybuchowych. Niebezpieczny związek chemiczny miał być przechowywany w porcie w Bejrucie bez odpowiedniego zabezpieczenia przez około sześć lat. Najnowszy bilans katastrofy to 300 tys. osób bez dachu nad głową oraz ponad 200 ofiar śmiertelnych