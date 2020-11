Meksyk. Ponad milion zakażonych koronawirusem

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w sobotę o 5860 nowych przypadkach koronawirusa co zwiększyło łączną liczbę zakażonych do 1 003 253. Zmarło kolejnych 635 osób co oznacza, że od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się do 98 259. Władze kwestionują celowość stosowanych na całym świecie środków ostrożności

Ministerstwo rutynowo zastrzega, że są to jedynie przypadki potwierdzone oficjalnie oraz, że rzeczywista liczba przypadków zakażeń i zgonów może być znacznie wyższa. Agencja Associated Press zauważa, że tak duża liczba zachorowań i zgonów może być rezultatem tego, że władze meksykańskie otwarcie i wręcz ostentacyjnie odrzucają powszechnie przyjęte na całym świecie środki ostrożności, takie jak noszenie maseczek, powszechne testy, dystans społeczny, czy śledzenie kontaktów osób zakażonych, nie mówiąc już o zamykaniu gospodarki, czy zakazach przemieszczania się. Marnowanie „czasu, wysiłków i pieniędzy"? Co więcej przedstawiciele władz utrzymują, że nauka jest po ich stronie mimo, że eksperci na całym świecie twierdzą co innego. Wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell oświadczył, że testowanie na szeroką skalę „byłoby marnowaniem czasu, wysiłków i pieniędzy" . Lopez-Gatell zauważył też, że noszenie maseczek jest tylko środkiem pomocniczym w ochronie przed wirusem. – One nie chronią nas, tylko są przydatne dla ochrony innych – powiedział wiceminister. Prezydent Andres Manuel Lopez Obrador prawie nigdy nie zakłada maski a Lopez-Gatell tylko sporadycznie. Obrador obiecał Meksykanom, że dla każdego wystarczy łóżek szpitalnych, jeśli będą ich potrzebować. Władze w znacznej mierze wywiązały się z tej obietnicy. Jednak warunki w meksykańskich szpitalach są takie, że większość Meksykanów unika ich i często udaje się do nich po pomoc kiedy jest już za późno.

