Irańscy Strażnicy Rewolucji przejęli południowokoreański tankowiec. USA wzywają do jego zwolnienia

O zdarzeniu poinformowano w poniedziałek 4 stycznia po południu. Przejęty tankowiec Hanuk Chemi należący do firmy DM Shipping Co. płynął z z Al-Dżubajl w Arabii Saudyjskiej do Fudżajry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na pokładzie miał przewozić 7,200 ton etanolu.

Władze Iranu twierdzą, że tankowiec zanieczyszczał chemikaliami Zatokę Perską. To oficjalny powód jego zatrzymania. Przedstawiciel firmy, do której należy statek deklaruje, że do zanieczyszczenia nie doszło.

Przejecie koreańskiego tankowca w cieśninie Ormuz

Brytyjska agencja nadzoru ruchu morskiego United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) poinformowała, że w wyniku „interakcji” między irańskimi władzami a południowokoreańskim statkiem, jednostka była zmuszona do zmiany kursu i wpłynięcia na wody terytorialne Iranu w cieśninie Ormuz.

Na początku statek miał zostać kontrolowany. Jednak po chwili na jego pokład wkroczyli członkowie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli części irańskich sił zbrojnych funkcjonującej równolegle z armią. Korpus Strażników Rewolucji jest odpowiedzialny za „obronę rewolucji islamskiej i jej osiągnięć”.

Aresztowano 20 członków załogi tankowca

Agencja Reutera podaje, że zatrzymani zostali członkowie załogi z Korei Południowej, Indonezji, Wietnamu i Mjanmy. Według ministerstwa spraw zagranicznych Korei Południowej na statku pracowało 20 członków załogi. Tankowiec ma być przetrzymywany w porcie Bandar Abbas.

Władze Korei Południowej potwierdziły zajęcie tankowca i zażądały jego natychmiastowego uwolnienia. Również Departament Stanu USA wezwał Iran do natychmiastowego zwolnienia statku.

Czytaj też:

Rynki czekają na wyniki wyborów w USA. Walka o Senat może wyznaczyć kierunek gospodarki