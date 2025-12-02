8-latek został bohaterem. Kiedy mama straciła przytomność, nie spanikował

W poniedziałek 1 grudnia w powiecie kwidzyńskim doszło do groźnej sytuacji. Przebywający w domu z mamą chłopiec był świadkiem, jak kobieta traci przytomność. Musiał działać szybko i nie dać ponieść się panice.

Pomorskie. Kobieta straciła przytomność, w domu był tylko 8-latek

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie telefon od 8-letniego zgłaszającego odebrał po godzinie 20. – Wystraszony, ale niezwykle dzielny chłopiec powiedział, że nie wie, co ma zrobić – relacjonowała starsza aspirant Anna Filar z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Dziecko przekazało, że jego mama leży nieprzytomna na ziemi.

Na miejsce wysłany został patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Nie zapomniano też o chłopcu. – Podczas całej rozmowy dyżurny wraz ze swoim zastępcą pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z dzieckiem, instruując je, jak może pomóc do czasu przyjazdu służb – przekazała Filar.

Policja zwraca uwagę na świetną reakcję dziecka

– Polecili chłopcu, by sprawdził, czy mama oddycha, przykładając policzek do jej ust. Chłopiec potwierdził, że wyczuwa oddech, jednak jego mama pozostawała nieprzytomna – dodawała policjantka w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Sytuacja była poważna, ponieważ kobieta nie odzyskała przytomności nawet po dotarciu na miejsce przez ratowników. Służby podjęły odpowiednie działania, matkę 8-latka przebadano. Szczęśliwie jej życiu nic nie zagrażało. Policjanci zwracali jednak uwagę, że tylko dzięki szybkiej i właściwej reakcji dziecka, kobiecie można było udzielić pomocy na czas.

Czytaj też:

Koledzy brutalnie pobili 13-latkę. Okoliczności zdarzenia szokująCzytaj też:

Oszustwo „na sztuczną szczękę”. Senior stracił pieniądze