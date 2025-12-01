Oszustwo „na sztuczną szczękę”. Senior stracił pieniądze

78-letni mieszkaniec powiatu zakupił za pośrednictwem popularnego portalu internetowego protezy zębowe. Za przesyłkę zapłacił przy odbiorze. Jednak po otwarciu paczki okazało się, że zamiast profesjonalnych protez otrzymał bezwartościowe, plastikowe nakładki przypominające zabawkę. Sprzedawca natychmiast zerwał kontakt, pozostawiając seniora bez pieniędzy i bez możliwości reklamacji.

Fałszywa aplikacja i utrata oszczędności

72-latek z tego samego regionu dał się z kolei namówić rzekomemu konsultantowi do instalacji aplikacji, która miała ułatwić mu korzystanie z usług finansowych. Po uruchomieniu programu oszust przejął zdalny dostęp do telefonu mężczyzny i doprowadził do utraty blisko 40 tysięcy złotych.

To kolejny przykład, jak łatwo przestępcy potrafią manipulować osobami starszymi i wykorzystać ich chęć rozwiązania problemu lub skorzystania z pozornie korzystnej oferty.

Mundurowi apelują i proszą o zachowanie czujności. „Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami internetowymi i wysyłają fałszywe komunikaty”

Policja przypomina, że seniorzy szczególnie często są adresatami działań oszustów, którzy wykorzystują ich brak wiedzy o nowych technologiach, naturalną ufność oraz dobroć. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami internetowymi i wysyłają fałszywe komunikaty, zachęcając do instalowania aplikacji lub podawania danych.

Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, aby:

zachowali ostrożność podczas zakupów online,

nie instalowali żadnych aplikacji na prośbę nieznajomych,

rozmawiali z bliskimi seniorami o zagrożeniach,

a przy jakichkolwiek podejrzeniach oszustwa natychmiast kontaktowali się z policją.

Dzięki czujności i odpowiedniej reakcji można uniknąć poważnych strat i pomóc w zatrzymaniu sprawców.

