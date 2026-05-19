Afera u modowego giganta. Syn biznesmena w rękach policji

Konflikt biznesowy między Isakiem Andicem a jego synem Jonathanem narastał przez lata, aż w 2015 roku doprowadził do odsunięcia syna od kierowania Mango po zaledwie dwóch latach zarządzania.

Historia sukcesu Mango. W tle biznesowy konflikt

W 2012 roku Isak Andic powierzył najstarszemu synowi, 31-letniemu wówczas Jonathanowi, kierownictwo nad firmą. Otrzymał on szerokie kompetencje wykonawcze oraz nadzór nad kluczowymi projektami, w tym nad męską linią marki, którą wcześniej sam współtworzył i skutecznie wprowadził na rynek.

Po dwóch latach strat finansowych, założyciel Mango zdecydował jednak o odsunięciu syna od bieżącego zarządzania i ponownym przejęciu kontroli nad firmą. Decyzja ta pogłębiła napięcia rodzinne. Wkrótce później Andic postawił na zewnętrzne kierownictwo. Na czele firmy stanął Toni Ruiz, który w 2020 roku został dyrektorem generalnym, a po śmierci założyciela pozostał na tym stanowisku.

Mango. Rodzinny konflikt, który zakończył się tragedią

Od momentu dołączenia do firmy w 2015 roku, Ruiz przeprowadził głęboką restrukturyzację, stabilizując sytuację finansową Mango, która zmagała się wówczas ze stratami i wysokim zadłużeniem. Zyskał pełne zaufanie Isaka Andica, który podkreślał jego skuteczność, spokój i zdolność szybkiego podejmowania decyzji.

W 2023 roku Ruiz objął 5 proc. udziałów w spółce poprzez Ionian Investments, stając się jedynym zewnętrznym akcjonariuszem firmy. Był to symboliczny moment, ponieważ Mango po raz pierwszy zaczęło być zarządzane poza bezpośrednią kontrolą rodziny Andic. W tym czasie dzieci założyciela: Jonathan, Judith i Sarah skupili się głównie na kwestiach własnościowych i zarządzaniu majątkiem rodzinnym.

Relacje między Isakiem Andicem a Jonathanem nigdy nie były łatwe, jednak po latach dystansu obaj podjęli próbę pojednania. 14 grudnia spotkali się w górach Montserrat, z dala od mediów, próbując odbudować relację. Tego dnia doszło jednak do tragedii. Podczas zejścia ze szlaku Isak Andic spadł z wysokości około 100 metrów w pobliżu jaskiń Salnitre. i zginął na miejscu. Jonathan powrócił sam.

Dziewięć miesięcy później, 13 września 2025 roku, Jonathan Andic został ojcem. Jego partnerka, influencerka i projektantka Paula Navarro Tarres, urodziła pierwsze dziecko.

Afera w Mango. Policja bada okoliczności śmierci Isaka Andica

W tym samym czasie śledztwo dotyczące śmierci Isaka Andica, pierwotnie uznanej za wypadek, zostało ponownie otwarte i zaczęło być analizowane w kontekście możliwego zabójstwa.

We wtorek 19 maja syn założyciela sieci odzieżowej Mango został zatrzymany przez katalońską policję w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci Isaka Andica.

Według śledczych we wcześniejszych zeznaniach syna biznesmena pojawiają się liczne niejasności i niespójności. Jonathan Andic nie przyznaje się do winy, konsekwentnie odrzuca wszystkie zarzuty i utrzymuje, że jego ojciec zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku.