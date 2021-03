Zamach w Vetlandzie. Szwedzkie media: Nożownik to 22-letni imigrant z Afganistanu

Do ataku nożownika doszło w środę 3 marca w godzinach wieczornych w miejscowości Vetlanda w południowej Szwecji. Młody mężczyzna zaatakował nożem siedem osób w pięciu miejscach: m.in. w kiosku przy dworcu, przed sklepem spożywczym oraz przed kwiaciarnią. Angelica Israelsson Silfver, rzecznik lokalnej policji przekazała, że w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł śmiertelnych obrażeń. Stan trzech osób jest jednak bardzo poważny i obecnie walczą o życie w szpitalu.

twitter

Szwedzkie media: Napastnik miał już wcześniej konflikt z prawem

Napastnik został postrzelony przez policję podczas próby ucieczki. Przewieziono go do szpitala, jest lekko ranny. Według szwedzkiej gazety „Expressen” sprawca napaści to 22-letni obywatel Afganistanu, który przybył do Szwecji w 2018 roku. Mężczyzna był znany lokalnej policji - służby już wcześniej skazały go na karę grzywny za przestępstwo narkotykowe związane z zażywaniem marihuany.

twitter

Początkowo policja zakwalifikowała napaść jako próbę zabójstwa, jednak obecnie śledztwo jest prowadzone w kierunku ataku terrorystycznego. Motywy działania sprawcy pozostają na razie nieznane.

Czytaj też:

Bomba w Taj Mahal? Ewakuacja w jednym z najbardziej znanych budynków świata