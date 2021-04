Na świat przyszedł noworodek z trzema penisami. Jak to możliwe?

W Iraku urodziło się wyjątkowe niemowlę. Dziecko ma nietypową wadę genetycznę - trifalię - przez co przyszło na świat z trzema penisami. Lekarze na łamach „International Journal of Surgery Case Reports” wyjaśniają, jak to możliwe.

Na łamach „International Journal of Surgery Case Reports” opisano przypadek wyjątkowego noworodka, który przyszedł na świat w Mosulu w Iraku. Gdy chłopiec miał trzy miesiące, rodzice przywieźli go do szpitala, ponieważ zauważyli obrzęk moszny. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że dziecko miało dwa dodatkowe penisy - jeden miał dwa, a drugi jeden centymetr. Narządy nie były w pełni rozwinięte - nie miały cewki moczowej, a więc oddanie moczu było niemożliwe. Ze względu na zdrowie chłopca, medycy podjęli decyzję o chirurgicznym usunięciu dwóch dodatkowych penisów. Obecnie od zabiegu minęło już kilka miesięcy, a dziecko czuje się dobrze i jest w pełni zdrowe. Trifalia - co to jest? Dr Shakir Saleem Jabali tłumaczy, że przypadek chłopca z Iraku to tzw. trifalia. Medyk podkreśla, że jeden na sześć milionów chłopców rodzi się z więcej niż jednym penisem. Na całym świecie odnotowano około 100 przypadków difalii

Chłopiec z Iraku to pierwszy tego typu przypadek wady genetycznej potwierdzony u człowieka. Nie wiadomo, dlaczego akurat u tego noworodka wystąpiła wada - nikt z jego rodziny wcześniej nie chorował, a matka nie przyjmowała w ciąży żadnych specjalistycznych leków. Czytaj też:

