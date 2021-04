Zamieszki w Irlandii Północnej. Takiego chaosu nie widziano od lat

Noc z czwartku na piątek była siódmą z rzędu, kiedy w Irlandii Północnej trwały zamieszki między lojalistami i nacjonalistami, w których poszkodowani zostali także policjanci. Najgorzej sytuacja wyglądała w środową noc, kiedy to rannych zostało co najmniej 55 policjantów. Podczas starć w kierunku funkcjonariuszy poleciały koktajle Mołotowa i kamienie.

Jak podaje „Telegraph” , areną zamieszek stały się głównie obszary zamieszkane przez lojalistów. Chodzi o okolice Carrickfergus czy Newtonabbey, ale zapłonęły także ulice Belfastu. Większość osób biorących udział w potyczkach to młodzi mężczyźni, ale nie brakowało też nastolatków. Do większości starć dochodziło w małych grupach 20-30 osób.

Zamieszki w Irlandii Północnej. Jakie są powody?

Co tak naprawdę doprowadziło do eskalacji sytuacji? Media wskazują m.in. na niezadowolenie lojalistów z umowy brexitowej, która tworzy barierę miedzy Irlandią Północną i pozostałym obszarem Wielkiej Brytanii. Protokół uzgodniony z Brukselą zakładał, że nie będzie barier w handlu między Irlandią Północną i Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej. W praktyce powrócono jednak m.in. do kontroli granicznych.

Kolejne zarzewie konfliktu to kontrowersyjna decyzja prokuratury ws. 24 polityków Sin Fein. Prominentni działacze, w tym wicepremier Irlandii Północnej Michelle O'Neill, brali udział w ogromnym pogrzebie byłego przywódcy IRA Bobby'ego Storeya, zorganizowanym mimo obostrzeń. Mimo tego śledczy nie zdecydowali się na podjęcie próby ukarania ich. Zarzuty o bierność kierowane są także w stronę policji, która nie interweniowała wobec żałobników. Nie bez znaczenia pozostaje także działalność lokalnych gangów, które zdaniem władz podburzają do zamieszek.

