Gwałtowne wydarzenia w Strefie Gazy. Wśród ofiar dzieci

Od kilku dni trwają starcia pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem. Nasiliły się one w niedzielę 9 maja w godzinach wieczornych i od tego czasu napięcie eskaluje. Wówczas ze Strefy Gazy wystrzelono w kierunku Izraela kilka rakiet, które uruchomiły systemy alarmowe w Jerozolimie. Do przeprowadzenia nalotu przyznał się Hamas. Izrael odpowiedział akcją odwetową. Konflikt się nasila, a według izraelskiego wojska to największa wymiana ognia od 2014 roku.

Wzrasta bilans ofiar

W niedzielę 16 maja w nalotach dokonanych przez Izrael na Strefę Gazy zginęły 42 osoby, a wśród ofiar jest 16 kobiet i 10 dzieci – podaje Reuters. Izraelskie wojsko poinformowało, że celowało w infrastrukturę związaną z Hamasem. Hamas również wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. Dotychczasowy bilans trwającej od kilku dni wymiany ognia to – według strony palestyńskiej: 190 zabitych w Strefie Gazy, w tym 55 dzieci oraz ponad 1,2 tys. rannych. Według Izraela rakiety wystrzelone przez Hamas zabiły 10 osób i raniły 288.

W niedzielę w godzinach popołudniowych rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na spotkaniu ma zostać omówiona napięta sytuacja międzynarodowa na Bliskim Wschodzie, a w rozmowy zaangażuje się m.in. wysłannik administracji Joe Bidena. Ambasada USA w Izraelu tłumaczy, że takie rozwiązanie ma prowadzić do wzmocnienia wysiłków na rzecz trwałego uspokojenia sytuacji.

