300-metrowy wieżowiec zaczął nagle chwiać się. Czemu? Władze rozkładają ręce

300-metrowy wieżowiec jest jednym z wielu podobnych budowli w 12-milionowym Shenzhen, mieście znanym z handlu i przemysłu technologicznego. W 20-letnim budynku mieszczą się biura i giełda z elektroniką. Jak informuje kontrolowany przez władzę "Global Times", personel wieżowca SEG Plaza poinformował o wstrząsach o godzi. 12:31 czasu lokalnego. Przed godziną 14 ewakuowane zostały wszystkie osoby, które przebywały w budynku. Na filmach zamieszczonych na Twitterze można zobaczyć moment po wstrząsach, chwiejący się budynek i uciekających w panice ludzi.

Dlaczego wieżowiec zaczął się chwiać?

Chiński dziennik podaje, że miejscowe władze na razie nie mają hipotezy, co doprowadziło budynek do drgań. W momencie, gdy do nich doszło, nie zarejestrowano w tym rejonie żadnych wstrząsów sejsmicznych. Po wstępnych badaniach struktury ścian wieżowca stwierdzono, że nie zostały one naruszone. Trwają dalsze analizy.

Wieżowiec SEG Plaza, którego budowę ukończono w 2000 roku, jest 104. najwyższym budynkiem w Chinach i 212. najwyższym na świecie.

