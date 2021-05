Niemcy zapłacą za kolonialne zbrodnie. Przyznanie do ludobójstwa w XX w.

Niemcy oficjalnie uznały w piątek za ludobójstwo zbrodnie popełnione przez ich wojska kolonialne na początku XX wieku. Ofiarami byli mieszkańcy Herero i Namy, którzy zamieszkiwali tereny dzisiejszej Namibii. Berlin po pięciu latach negocjacji przyznał się do popełnienia okrucieństw. Szef MSZ Niemiec pokreślił, że „w geście uznania niezmierzonych cierpień zadanych ofiarom, utworzą program na odbudowę i rozwój, który wyniesie 1,1 miliarda euro” – informuje dw.com.

Niemcy uznały kolonialne zbrodnie za ludobójstwo

Celem negocjacji było „znalezienie wspólnej drogi do prawdziwego pojednania w pamięci ofiar”. Wydarzenia z lat 1904-1908 będą od tej pory oficjalnie nazywane ludobójstwem. Alfredo Hengar, rzecznik prezydenta Hage Geingoba powiedział, że to „pierwszy krok we właściwym kierunku”. Przedstawiciele ludów Herero i Nama skrytykowali porozumienie uważając, że „Niemcy zastosowały chwyt PR-owy i oszukały namibijski rząd”.

Porozumienie w sprawie uznania niemieckich zbrodni za ludobójstwo ma zostać podpisane na początku czerwca. Kolejnym krokiem będzie ratyfikacja deklaracji przez parlamenty Niemiec i Namibii. Wówczas prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier ma wygłosić oficjalne przeprosiny.

Jakie zbrodnie popełniły Niemcy na terenie dzisiejszej Namibii?

Cesarstwo Niemieckie było potęgą kolonialną na terenie ówczesnej Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej. Dzisiejsza Namibia była kolonią w latach 1884-1915. W tym czasie siły zbrojne brutalnie stłumiły kilka buntów, zabijając dziesiątki tysięcy ludzi. Według historyków zginęło do 65 tys. z około 80 tys. ludzi Herero i co najmniej 10 tys. osób z ok. 20 tys. z ludu Nama.

