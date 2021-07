Wyszedł pobiegać i nie wrócił do hotelu. Trwają poszukiwania Polaka, który zaginął na Maderze

Trwają poszukiwania Polaka, który zaginął na Maderze, gdzie pojechał wraz z rodziną na urlop. W środę 7 lipca Michał Kozek wyszedł z hotelu, aby pobiegać. Dotychczas nie powrócił do miejsca zakwaterowania, nie skontaktował się również z bliskimi. W dniu zaginięcia 35-latek był ubrany w sportowy strój do biegania.

Michał Kozek zaginął. Trwają poszukiwania

„W środę dnia 7 lipca 2021 r. mężczyzna wyszedł z hotelu około godziny 18:00, by pobiegać. Pojechał taksówką na koniec trasy, którą wyznaczył sobie (w – red.) aplikacji Strava, by wrócić nią, biegnąc do hotelu” – czytamy we wpisie „Zaginieni Cała Polska” na Facebooku.

Administratorzy wspomnianego profilu już kilkanaście dni temu poinformowali, że w poszukiwania mężczyzny zaangażowały się 22 zespoły obrony cywilnej, straż pożarna oraz policja. W akcję zostały włączone psy tropiące, drony oraz helikopter. W poszukiwania turysty zaangażowała się także ambasada RP w Lizbonie. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionego, proszone są o kontakt z policją pod numerem alarmowym.

