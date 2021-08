Niecodzienna sytuacja w Watykanie z udziałem papieża Franciszka

Papież Franciszek otrzymał telefon podczas cotygodniowej, środowej audiencji Ojca Świętego z publicznością. Duchowny zdecydował się zerwać z protokołem, wziąć telefon od swojego doradcy i odszedł na moment porozmawiać przez kilka minut z kimś na uboczu – poinformowało Associated Press.

Papież Franciszek odebrał telefon podczas audiencji

Nigdy wcześniej nie doszło do takiej sytuacji. Następnie Franciszek wrócił, by pozdrawiać dalej wiernych i udzielać im błogosławieństwa. Watykan odmówił komentarza podkreślając, że to była prywatna rozmowa. W sierpniu wznowiono papieskie audiencje po tym, jak zostały wstrzymane na wakacyjną przerwę w lipcu.

twitter

Podczas audiencji Ojciec Święty rozważał treść Listu do Galatów rozdziału 3 wersu 19, który brzmi: „a cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na przestępstwa aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika”.

Ojciec Święty rozważa List do Galatów

Papież mówił, że słowa Pawła o Prawie nie dotyczyły Prawa Mojżeszowego, tylko przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Franciszek wyjaśniał, że jego przestrzeganie dawało ludowi korzyści. „Jednak Prawo nie daje życia, nie oferuje wypełnienia obietnicy, ponieważ nie jest w stanie jej urzeczywistnić. Ci, którzy szukają życia, muszą patrzeć na obietnicę i jej urzeczywistnienie w Chrystusie” – mówił Ojciec Święty.

W przeszłości papież kilkukrotnie skorzystał z telefonu w „różnych okolicznościach”. W 2019 r. zadzwonił i pozdrowił uczestników spotkania powołaniowego Drogi Noekatechumenalnej. W 2020 r. Franciszek zatelefonował do matki, która straciła syna w wypadku samochodowym. Ojciec Święty zatelefonował również do adopcyjnej matki niepełnosprawnego mężczyzny.

Czytaj też:

Watykan. Papież Franciszek dostał „zieloną przepustkę”