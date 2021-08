Watykan. Papież Franciszek dostał „zieloną przepustkę”

Mieszkańcy Watykanu, którzy zostali zaszczepieni, otrzymują swoje tzw. green passes. „Zielone przepustki” to we Włoszech obowiązkowy dokument przy wstępie do wielu instytucji i na imprezy masowe. O tym, że przepustkę posiada także Ojciec Święty, poinformowała agencja ANSA.

Papież przyjął szczepionkę

Przypomnijmy, że papież został zaszczepiony przeciwko COVID-19 w styczniu. Preparaty Pfizer otrzymały też osoby mieszkające i pracujące w instytucjach Watykanu, a także wysłannicy światowych mediów, którzy towarzyszyli Franciszkowi w jego podróży do Iraku w marcu.

Na jakich zasadach odbywają się audiencje?

Obecnie według włoskiej agencji prasowej w Watykanie trwają prace nad opracowaniem zasad udziału w wydarzeniach odbywających się tam w zamkniętych pomieszczeniach w związku z obowiązkiem przepustek COVID-19 we Włoszech.

Być może jeszcze przed środową papieską audiencją generalną w Auli Pawła VI zapadnie decyzja, czy jej uczestnicy będą musieli okazać tzw. Green Pass w ramach dostosowania reguł w Watykanie do włoskich przepisów, jak wcześniej przez wszystkie miesiące pandemii.

Czytaj też:

Jasna deklaracja papieża Franciszka: Trzeba przyjąć szczepionkę na COVID-19