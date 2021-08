Talibowie przejmują Afganistan. Rzecznik: Stworzymy otwarty rząd islamski

Abdul Ghani Baradar, jeden z przywódców talibów stwierdził, że „sytuacja, w której w ciągu tygodnia upadły wszystkie główne miasta Afganistanu, jest niespotykana na całym świecie”. Podkreślał, że jest to wielkie, a zarazem niespodziewanie szybkie zwycięstwo talibów.

Mohammad Naeem zapewnił w rozmowie z Al-Jazeerą, że obywatele nie mają powodów do obaw, ponieważ będą mieli zapewnione bezpieczeństwo. Dotyczy to także misji dyplomatycznych. Rzecznik talibów zgłosił również gotowość do dialogu ze wszystkimi afgańskimi politykami.

Kabul. Rzecznik talibów: Wojna w Afganistanie się skończyła

– Wojna w Afganistanie się skończyła. Już wkrótce przedstawimy nowy rodzaj rządów – dodał. W jego ocenie najważniejszym sprawdzianem będzie spełnienie oczekiwań Afgańczyków i służenie im poprzez rozwiązywanie ich problemów. Z jego relacji wynika, że talibowie prowadzą rozmowy, których celem jest utworzenie „otwartego, inkluzywnego rządu islamskiego”.

Afganistan. Ofensywa talibów

Kampania talibów przyspieszyła drastycznie po tym, jak USA i ich sojusznicy w minionym miesiącu wycofali większość pozostających w kraju od 20 lat wojsk. W ciągu mniej niż tygodnia przejęli 11 stolic prowincji.

Talibowie wzywają mieszkańców stolicy, żeby nie bali się bojowników. Zapewnił, że nie będą oni wchodzić do domów i napastować cywili. Talibowie zapewniają też, ze nie będą się mścić, ale obietnice te wielu ekspertów uważa za niewiarygodne. Zgodnie z doniesieniami talibowie na podbitych terenach nakazują kobietom zakrywać się od stóp do głów. Podobno dochodzi do masowych egzekucji afgańskich żołnierzy.

Po tym, jak 15 sierpnia upadł Dżalalabad, jedynym głównym miastem, które pozostawało pod kontrolą afgańskich władz, był Kabul. Kilka godzn póżniej informację o rozpoczęciu oblężenia Kabulu potwierdziło afgańskie ministerstwo spraw wewnętrznych informując, że „talibowie weszli ze wszystkich stron”. W tweecie z konta prezydenta Afganistanu poinformowano z kolei, że miasto pozostaje pod kontrolą władz, a „w kilku odległych miejscach było słychać strzały”.

Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani uciekł z kraju. Nie wiadomo gdzie obecnie przebywa Ghani. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że z Kabulu poleciał do Tadżykistanu, a obecnie przebywa w Omanie.

