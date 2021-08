Seria ataków terrorystycznych niedaleko lotniska w Kabulu

Jak podaje Sky News, informację o ataku potwierdził już Pentagon. Kilkanaście minut wcześniej informowaliśmy o incydencie na lotnisku, w którym ostrzelano włoski samolot ewakuacyjny. Jak donosiły media, był to prawdopodobnie efekt strzałów ostrzegawczych oddanych w powietrze, by rozproszyć gromadzący się na lotnisku tłum.

Później media podały, że niedaleko lotniska, gdzie wciąż znajduje się tłum ludzi, doszło do silnej eksplozji. Według Sky News, pierwsza eksplozja to atak samobójczy, a do drugiej doszło poprzez umieszczenie bomby w samochodzie. Nie jest znana liczba ofiar, choć z nieoficjalnych doniesień wynika, że zginęło co najmniej 40 osób, a ponad 100 jest rannych. Media informują, że w wyniku ataków śmierć miało ponieść kilku amerykańskich żołnierzy. Pojawiają się także informacje, że zmarłych żołnierzy jest aż 10. Z informacji Daily Mail wynika ponadto, że po kilku godzinach od dwóch pierwszych eksplozji, słychać było kolejny wybuch.

Ostrzeżenia przed atakami terrorystycznymi

Ataki terrorystyczne były wcześniej przewidywane przez m.in. USA i Wielką Brytanię. Kraje te wydawały ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem ze strony organizacji wrogich talibom. Zdaniem wywiadu USA afgańskiej filii tzw. Państwa Islamskiego o nazwie tzw. Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-K) zależy na wywołaniu chaosu na lotnisku. Z ustaleń Amerykanów wynika, że dżihadyści przygotowują się do przeprowadzenia ataków, a zdaniem specjalistów, posiadają odpowiednie zasoby, by to zrobić.

