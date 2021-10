Nagły zwrot akcji w Czechach. Premier odrzucił propozycję prezydenta

Wybory w Czechach nie przyniosły jeszcze finalnych rozstrzygnięć, a sprawy ciągle się komplikują. W wyborach parlamentarnych rządząca ANO, partia premiera kraju Andreja Babisza, przegrała dosyć nieoczekiwanie i władzę przejmie zapewne egzotyczna koalicja: SPOLU, Burmistrzowie i Niezależni oraz Piraci (mają razem 108 spośród 200 miejsc w parlamencie).

Prezydent Czech Milos Zeman jednak jeszcze przed wynikami wyborów zapowiedział, że powierzy Babiszowi misję stworzenia rządu. Zeman jednak dzień później, 10 października, trafił do szpitala i jak na razie z niego nie wyszedł.

Premier Czech przechodzi do opozycji

W piątek 15 października Andrej Babisz w radio Frekvence 1 ogłosił jednak, że choć to jemu Zeman zaproponował misję stworzenia nowego rządu, to ostatecznie nie przyjmuje tej oferty. Co więcej, Babisz zapowiedział, że jego formacja, ANO, przechodzi do opozycji. – Przekażemy (misję sformowania rządu – red.) ją do nowej koalicji, a my będziemy w opozycji – powiedział.

Tym samym teraz nowy rząd formować mają SPOLU i Burmistrzowie i Niezależni. Kandydatem na nowego premiera ma być Petr Fiala, lider SPOLU.

Nowa kadencja czeskiego parlamentu zacznie się 8 listopada.

Czytaj też:

Wybory w Czechach. Partia premiera Andreja Babiša przegrywa