Polacy znowu będą mogli polecieć do USA. Są pewne warunki

USA 8 października ponownie otwierają swoje granice dla mieszkańców Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał pod koniec października prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Amerykańska granica została zamknięta w marcu 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa.

Przylatujący podróżni muszą jednak być zaszczepieni i mieć negatywny wynik testu na COVID-19, który nie będzie starszy niż trzy dni przed odlotem. Uznawane będą szczepionki zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) oraz te, które zostały zaakceptowane przez Światową Organizację Zdrowia (AstraZeneca, Covishield, Sinopharm oraz Sinovac).

Koronawirus. USA otwierają granicę dla podróżnych z UE, w tym Polski

Zasady nie będą dotyczyć niepełnoletnich oraz osób z krajów, gdzie poziom zaszczepienia ludności nie przekracza 10 proc., co jest spowodowane niedostateczną liczbą szczepionek przeciwko COVID-19. Z kolei niezaszczepieni obywatele USA, legalni stali rezydenci i cudzoziemcy objęci wyjątkiem, będą z kolei musieli przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który nie będzie starszy niż jeden dzień.

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że samoloty PLL LOT z Warszawy do Nowego Jorku będą latały codziennie. Loty do znajdującego się w metropolii nowojorskiej Newark będą się odbywać sześć razy w tygodniu, plus dodatkowo raz w tygodniu z Krakowa. Lot oferuje również loty ze stolicy do Chicago, które będą odbywać się trzy razy w tygodniu. 10 grudnia wznowione zostanie połączenie do Miami, które także będzie dostępne trzy razy w tygodniu.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Mimo niedzieli – bardzo dużo zakażeń