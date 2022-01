Szef brytyjskich sił zbrojnych ostrzega Rosję: Jakakolwiek próba uszkodzenia kabli może zostać uznana za akt wojny

Nowy szef brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin udzielił wywiadu dziennikowi „The Times”, w którym wyraził zaniepokojenie „rosyjską aktywnością podwodną”. Wskazał, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił „niesamowity wzrost aktywności rosyjskich okrętów podwodnych”. Ostrzegł też Moskwę, że jakakolwiek próba przecięcia przez nią kluczowych podwodnych kabli telekomunikacyjnych „może zostać uznana za akt wojny”.

Rosja może zniszczyć podwodne kable

Radakin wskazał, że podwodne kable, którymi przesyłany jest internet, są „prawdziwym światowym systemem informacyjnym”. „To właśnie przeważnie nimi przesyłana jest cała światowa informacja. Rosja zwiększyła zdolność do zagrażania tym podmorskim kablom i do potencjalnego wykorzystania tych podmorskich kabli” – powiedział. „Czy w razie trzeciej wojny światowej byłby to szczególnie dobry sposób na utrudnienie nam życia? Tak. Właśnie dlatego to robią. Jeśli zniszczysz kable, nikt nie będzie mógł prowadzić rozmów telefonicznych, nie będzie można zawierać transakcji biznesowych, kupować akcji, a gospodarka zatrzyma się w miejscu” – wyjaśnił Radakin.

Inwazja Rosji na Ukrainę? Radakin zaniepokojony

W wywiadzie dla „The Times” szef brytyjskich sił zbrojnych odniósł się też do możliwej inwazji Rosji na Ukrainę. O takim potencjalnym scenariuszu ostrzegają od kilku tygodni między innymi Wielka Brytania i USA. Admirał zwrócił uwagę, że w przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy na linii Rosja-USA i Rosja-NATO, i podkreślił, że z wojskowego punktu widzenia cała sytuacja jest "głęboko niepokojąca".

Radakin powiedział też, że przedstawił ministrom „wojskowe opcje”, które mogłoby być odpowiedzią na rosyjską agresję, ale nie ujawnił szczegółów. Wskazał też, że Wielka Brytania nie ma pocisków hipersonicznych, „a musi je mieć”.

Czytaj też:

USA rozważają ograniczenie wojsk w Europie Wschodniej? Bix Aliu reaguje