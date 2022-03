Wojna na Ukrainie. Ukraiński koncern oferuje nawet milion dolarów premii. Jest warunek

Ukraiński państwowy koncern zbrojeniowy zamieścił w mediach społecznościowych nietypową ofertę. Jak czytamy „zgodnie z decyzją dyrektora generalnego Jurija Gusiewa Ukroboronprom jest gotowy wypłacać premię za zdobyty sprzęt lotnictwa bojowego Rosjan”.

Wojna na Ukrainie. Nietypowa oferta ukraińskiego koncernu zbrojeniowego

Oferta wynosi milion dolarów za zdobyty lub przechwycony samolot bojowy. Z kolei za przechwycony i sprawny helikopter wojskowy można zgarnąć 500 tys. dolarów. „Rosyjscy piloci, którzy chcą wziąć udział w programie, mają zagwarantowane obywatelstwo wolnego kraju” – dodano.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek rano, że Rosjanie podczas wojny stracili do tej pory 48 samolotów oraz 80 helikopterów. Z kolei Ukraina straciła m.in. największy samolot świata, czyli Antonowa AN-225 „Mriję”.

Wojna Rosja – Ukraina. Wołodymyr Zełenski chce zamknięcia przestrzeni powietrznej nad krajem

Prezydent Ukrainy domagał się utworzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Żądania Wołodymyra Zełenskiego zostały jednak odrzucone, ponieważ NATO obawiało się, że taka decyzja mogłaby doprowadzić do rozszerzenia konfliktu z Rosją. Ukraiński przywódca stwierdził w pewnym momencie, że jeśli Zachód nie chce zamknąć przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, to niech da jego krajowi samoloty do obrony.

Od weekendu toczyły się rozmowy, które dotyczyły przekazania przez kraje Unii Europejskiej sprzętu postsowieckiego dla Ukrainy. Wszystko przez to, że ukraińscy piloci są przeszkoleni do latania właśnie na tym sprzęcie. Polska dysponuje m.in. 29 myśliwcami MiG-29 oraz 18 samolotami myśliwsko-bombowymi Su-22. W zamian nasz kraj domagał się jednak samolotów F-16 od USA.

